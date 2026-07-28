İ L A N

T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/340 Esas

DAVACI : Kısıtlı Halil ibrahim Azan'a vasi olarak Salih Azan

DAVALI : Maksut Konyar

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İrade Fesadına Dayalı Aldatma (TBK M.36)) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemece dahili dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dahili dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 02/12/2026 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.