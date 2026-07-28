T.C. KUŞADASI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/108 Esas 14.07.2026

İ L A N

Davacı KADRİYE BOYRAZOĞLU ile davalı YAKAMOZ YAZLIK SİTESİ (Atalay Yılmaz ve arkadaşları) arasında mahkememizde görülmekte olan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli) davası nedeniyle;

35539939040 T.C kimlik nolu davacı Kadriye Boyrazoğlu'nun vekili aracılığı ile davalı Yakamoz Yazlık Sitesi (Atalay Yılmaz ve arkadaşları) aleyhine Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli) davası açarak "Davutlar Yakamoz Sitesi 41 nolu dairenin kat maliki olduğunu, site yönetiminin 10 Temmuz 2016 tarihinde yapılan kurul toplantısı için yasaya aykırı şekilde düzenlenmiş davetiyeyi süresinde kendisine göndermediğini, söz konusu toplantıda alınan kararların gündem dışı olduğunu, aynı zamanda site içerisinde ikamet eden bazı kişilerin kendi çıkar ve menfaatlerine ilişkin yarar sağlamaya yönelik kararlar olduğunu, bu kararların hukuka aykırı olduğunu, toplantı öncesinde kanunda belirtilen ortak karara varılmadan önce yürüyüş yolunun genişletilerek araç yolu haline getirildiğini, bu işlemin yokluğunda yapıldığını, 28, 42, 40, 39 ve 41 numaralı hanelerdeki bahçelerin önündeki yürüyüş yolunun mayıs ayında kimsenin bulunmadığı bir zamanda dozerlerle genişletildiğini, çimli alanların kaldırıldığını, bu yolların vaziyet planına aykırı şekilde yapıldığını, bu nedenle 10 Temmuz 2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı ve alınan tüm kararların iptalini ve tedbiren durdurulmasını, el atmanın önlenmesini, müdahale yapılan yerlerin eski haline getirilmesini" talep ettiği görülmüştür.

Dahili davalılardan SELÇİN GÜL TÜRKARSLAN'ın (T.C NO:48862205904) tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesi, tensip zaptı, dahili dava dilekçesi, bilirkişi rapor ve ek raporu ile duruşma gününün kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla, dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarına karşı beyanda bulunmak ve duruşmaları takip etmek hususunda tarafınıza tebligat yapılmış olduğu hususu ilanen ve ihtaren tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 14/10/2026 günü saat:09.05'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 150/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 14.07.2026

Basın No: ILN02519575 #ilan.gov.tr