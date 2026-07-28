Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1261 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1261 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl, BEYOĞLU İlçe, KEÇECİPİRİ Mahalle/Mevki, 3103 Ada No, 10 Parsel No, 115,08m2 Yüz Ölçümlü, Arsa nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 20/100 Arsa Paylı, 1. BODRUM KAT+2. BODRUM KAT 1 NOLU '' Ters Dubleksli Mesken '' vasıflı Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir.

Adresi: Keçecipiri Mahallesi Terzi Kasım Sokak No:1 Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti: 4.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 11:40

23/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02519394 #ilan.gov.tr