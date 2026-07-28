T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/413 Esas

KARAR NO :

İ L A N

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin 17/03/2025 tarih ve 2023/413 E 2025/142 K sayılı ilamı ile; Sanığın sübut bulan resmi belgede sahtecilik suçundan eylemine uyan TCK'nun 204/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, zamanı ve yeri, suç konusunun önem ve değeri, kastın ağırlığı, güdülen amaç ve saik dikkate alınarak takdiren HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş, verilen karar SANIK Jaafer ve Nazdar oğlu, 1981 Irak doğumlu SHORSH JAAFER TAHR TAHR'a tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.14.07.2026

Basın No: ILN02519042 #ilan.gov.tr