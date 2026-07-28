T.C. BOR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/141 Esas 21.07.2026

İLAN

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı , NİĞDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Niğde ili, Bor İlçesi, Bentkavak Mahallesinde bulunan (Yeni Acıgöl Mahallesi) 128 ada 33 parsel no.lu taşınmazın hissederlarından Hacı İbrahim:oğlu, Rıza:Mustafa oğlu, Mihri:Mustafa kızı, Nadire:Mustafa kızının sağ olup olmadığı, yaşayıp yaşamadığı ve mirasçılarının tespit edilemediği mal varlığının 10 yıldır kayyım tarafından yönetildiği anlaşıldığından TMK. 32. ve 33. maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde adı geçen ve mirasçıları hakkında bilgisi olanların mahkememizin 2026/141 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi halde bu süre içerisinde hiç bir hak sahibi ortaya çıkmazsa Gaip'lerin mirasının Devlete geçirilmesine karar verileceği İLANEN DUYURULUR.

Basın No: ILN02518905 #ilan.gov.tr