T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/141 Esas 14.05.2026

Konu : İlan Hk.

İLAN

Dava konusu Adana ili, Sarıçam ilçesi, Göztepe Mahallesi, 18657 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,

Davacı ADANA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü:01/10/2026 , saat:10:10

Basın No: ILN02519036 #ilan.gov.tr