T.C.

TİREBOLU

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/150 Esas 24.07.2026

İLAN Davacı BOTAŞ tarafından Giresun ili Tirebolu ilçesi Doğancı köyü 110 ada 18parselin 1234,91 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 466,77 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı tesisinin talep edildiği, kamulaştırma bedelinin 1.123.276,45TL olarak hesaplandığı, bakiye ödenmesi gereken bedelin 895.921,79TL olarak hesaplandığı, davalı Hatice Ebru Domaç'ın adresinin tespit edilemediği gözetilerek TK 28. Maddesi gereğince dava dilekçesine karşı iki haftalık cevap süresi bulunduğu, bilirkişi raporuna karşı iki haftalık itiraz süresinin bulunduğu ilan olunur.

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