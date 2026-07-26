Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:49

Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:49

Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 10:49

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Sakarya İli Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 666 Ada 3 Parsel Arsa Vasıflı TaşınmazYüzölçümü : 445,63 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilirKıymeti : 9.803.860,00 TL KDV Oranı : %10

24/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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