Örnek No:55*
T.C.
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/74 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 666 Ada 3 Parsel Arsa Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 445,63 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 9.803.860,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:49
Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:49
Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 10:49
24/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02517749 #ilan.gov.tr