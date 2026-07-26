T.C.

MANAVGAT

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/205 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen arar kararı uyarınca ;

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünün" 15D090080-23 proje numarası ile yer alan "380 Kv Akkuyu NGS-Manavgat 380 Enerji İletim Hattı" kapsamında 13/03/2019 tarih ve 7-105 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların öncelikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7. Maddesi gereğince gerekli idari işlemler yapılmış olup, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasayla değişik 8. Maddesi uyarınca öncelikle pazarlık satın alma usulü uygulanmış ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyalarda parsel numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

A)2942 Sayılı Kamulaştırma yasasının 10/3-d maddesi uyarınca; aynı yasanın 14 maddesinde öngörülen süre içesinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı 30 gün içinde düzeltim davası açabileceği,

B)Açılacak davalarda husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne

C)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durudurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

D)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sabihi adına Vakıfbank Manavgat şubesine yatırılacağı,E)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa tüm savunmalarını ve delillerini tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirimelerinin gerektiği, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 24/06/2026

DOSYA DAVALI İLÇE KÖY/MAH. ADA PARSEL NİTELİK M² 2026/205E. ASIM YANAR VE DİĞERLERİ MANAVGAT UZUNLAR 161 1 TARLA 5.770,71 2026/206 E. MELEK SÖNMEZ VE DİĞERLERİ MANAVGAT UZUNLAR 150 15 TARLA 265,73 2026/207 E. AYFER YILMAZ VE DİĞERLERİ MANAVGAT UZUNLAR 150 29 -30 TARLA 891,21 2026/209 E. KADICA ÇETİN VE DİĞERLERİ MANAVGAT UZUNLAR 107 12 TARLA 3.769,41 2026/212 E. AHMET ESER VE DİĞERLERİ MANAVGAT UZUNLAR 144 1 TARLA 1.187,48 2026/213 E. EMİNE ATEŞ VE DİĞERLERİ MANAVGAT UZUNLAR 150 21 TARLA 3.075,87 2026/214 E. FATMA TAŞ VE DİĞERLERİ MANAVGAT BURMAHAN 334 8 TARLA 1.053,36 2026/215 E. HATİCE UYSAL VE DİĞERLERİ MANAVGAT BURMAHAN 334 11 TARLA 1.426,33 2026/221 E. İSMET KOZAK MANAVGAT BURMAHAN 334 7 TARLA 1.746,28 2026/222 E. MELİHA UZUN MANAVGAT BURMAHAN 334 5 TARLA 1.008,69 2026/223 E. NEJAT ÜNAL MANAVGAT BURMAHAN 334 13 TARLA 564,15 2026/224 E. EMİNE KILINÇ VE DİĞERLERİ MANAVGAT BURMAHAN 353 1 TARLA 3.834,61 2026/225 E. EMİNA ÜNAL MANAVGAT BURMAHAN 346

344 1

2 TARLA

TARLA 1.397,70

219,61 2026/226 E. MUSA GÜZEL MANAVGAT BURMAHAN 334 30 TARLA 317,38 2026/227 E. AYŞE AY VE DİĞERLERİ MANAVGAT HALİTAĞAL 133 2 TARLA 606,31 2026/228 E. DURHANIM YILDIZ VE DİĞERLERİ MANAVGAT UZUNKALE 149 3 TARLA 915,08 2026/229 E. AYŞE DEMİR VE DİĞERLERİ MANAVGAT HACIOBASI 105 4 TARLA 2.277,09 2026/230 E. FATMA YILDIZ MANAVGAT HACIOBASI 111 13 TARLA 152,30 2026/231 E. ALİCAN BAL VE DİĞERLERİ MANAVGAT HACIOBASI 105 6 TARLA 2.274,69 2026/232 E. FATMA ERSOY MANAVGAT AKSAZ 108 1 TARLA 216,96 2026/233 E. HASAN ÜNAL MANAVGAT AKSAZ 108 38 TARLA 4.385,50 2026/234 E. FATMA YILDIZ VE DİĞERLERİ MANAVGAT AKSAZ 108 8 TARLA 761,89 2026/235 E. AHMET ÖZEN VE DİĞERLERİ MANAVGAT AKSAZ 108 18 TARLA 2.345,00

64,00 Pln 2026/236 E. AYŞE MUTLU VE DİĞERLERİ MANAVGAT AKSAZ 108 57 TARLA 2.130,32 2026/237 E. MUSTAFA KAYA MANAVGAT AKSAZ 108 19 TARLA 1,827,09

Basın No: ILN02516003 #ilan.gov.tr