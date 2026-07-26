Örnek No:55*
T.C.
GERMENCİK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
GERMENCİK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2021/16 SATIŞ
2021/16 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçe, HIDIRBEYLİ Mahalle/Köy, 193 Ada, 2 Parsel, Taşınmazla ilgili detaylı özellikler satış ilanı ekinde mevcut olup, Hak kaybı olmaması açısından (esatis.uyap.gov.tr) adresinden incelenmesi ihtar olunur.
Yüzölçümü : 1.199,46 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırlarında kalmaktadır.İmar durumu Ayrık Nizam 2 kat,konut alanı'
Kıymeti : 7.565.413,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 13:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 13:53
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 13:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 13:53
23/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02517570 #ilan.gov.tr