Örnek No:55*

T.C.

GERMENCİK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2021/16 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 13:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 13:53

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçe, HIDIRBEYLİ Mahalle/Köy, 193 Ada, 2 Parsel, Taşınmazla ilgili detaylı özellikler satış ilanı ekinde mevcut olup,) adresindenYüzölçümü : 1.199,46 m2İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırlarında kalmaktadır.İmar durumu Ayrık Nizam 2 kat,konut alanı'Kıymeti : 7.565.413,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler:

23/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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