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T.C. GERMENCİK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

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Giriş Tarihi :27 Temmuz 2026 , 00:00 Güncelleme Tarihi :27 Temmuz 2026 , 00:03
Giriş Tarihi :27 Temmuz 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :27 Temmuz 2026, 00:03

Örnek No:55*

T.C.
GERMENCİK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/16 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçe, HIDIRBEYLİ Mahalle/Köy, 193 Ada, 2 Parsel, Taşınmazla ilgili detaylı özellikler satış ilanı ekinde mevcut olup, Hak kaybı olmaması açısından (esatis.uyap.gov.tr) adresinden incelenmesi ihtar olunur.
Yüzölçümü : 1.199,46 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırlarında kalmaktadır.İmar durumu Ayrık Nizam 2 kat,konut alanı'
Kıymeti : 7.565.413,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 13:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 13:53
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 13:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 13:53

23/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02517570 #ilan.gov.tr