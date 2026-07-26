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T.C. GEBZE 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/172 Esas

Mahkememizin 2025/172 Esas sayılı dosyasında dahili davalı Alim Torun'un adresinin tespit edilememesi nedeniylemahkememizin duruşma gün ve saatini bildirir ön inceleme tensip tutanağının da şahıs adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 139/1-a,b,c ve 150. maddeleri gereğince,usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan tarafların duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği, usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse, gelen tarafın talebi üzerine, yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edileceği veya dosya işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapması gerektiği ve duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususları dahili davalı Alim Torun'a ilanen tebliğ olunur.26/06/2025

Basın No: ILN02518175 #ilan.gov.tr