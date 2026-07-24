T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mah. Yenimahalle İmaret mevkii, 7997 parsel, 337,11 m2,14/343 Arsa Pay/Payda olan 3. Kat 15 Nolu Bağımsız Bölüm

Taşınmazın Hali Hazır Durumu: Taşınmazın 2 oda 1 salon, mutfak, balkon, hol, antre, banyo ve wc'den müteşekkil olduğu oda ve salon taban alanlarının laminat parke,ara ıslak alanlarının gibi yerlerin taban alanları seramik, meskenin boyalı, kartonpiyerli olduğu, net 77 m2 olduğu, meskenin bulunduğu binanın 30-40 yıllık eski, 2. Sınıf asansörlü bir bina olduğu anlaşılmıştır.

Taşınmazın Son İmar Durumu:Küçükçekmece ilçesi, Yenmahalle 7797 parsel sayılı söz konusu parsel 15/12/2006-17/01/2014-17/01/2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece merkez revizyon uygulama imar planında plan notlarının 1.21 maddesi hükümlerine haiz (A-4) ayrık nizam 4 kat konut alınında kalmaktadır.

Kıymeti: 3.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 11:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 11:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 11:36

22/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02516703 #ilan.gov.tr