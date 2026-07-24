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T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 29. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2023/706 Esas

DAVALI TURCEM PETROL İNŞAAT NAKLİYE

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacılar ABDULLAH SUCU, CENGİZ SUCU, FİLİZ YÜKSEL, GÜLSEREN SUCU, YILDIRIM UTKU tarafından davalılar IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TURCEM PETROL İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açılan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;

DAVALI TURCEM PETROL İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ye gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de tahkikata rağmen bulunamamış olduğundan Dairemizce verilen gerekçeli kararın ilanen tebliğine ilanen yapılmasına karar verilmiş olup;

Dairemizce 14/05/2026 tarih, 2023/706 esas, 2026/899 karar sayısı ile verilen "İSTANBUL 18. İŞ MAHKEMESİ'nin 29/11/2022 tarih 2017/653 Esas, 2022/501 Karar sayılı kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğundan davalı IC İçtaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b/1 bendi uyarınca ESASTAN REDDİNE,

İstinaf harcı olarak hesaplanan 41.050,93TL harçtan davalı IC İçtaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yatırılan 10.262,70TL harcın mahsubu ile bakiye 30.788,23TL harcın davalı IC İçtaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nden tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Davalı IC İçtaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafca yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından taraflar yararına istinaf vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 7036 sayılı İş Mahkemesi Kanunu'nun 9. maddesi yollamasıyla HMK'nın 361. maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere 14/05/2026 tarihinde oy birliği ile karar verildi." şeklindeki gerekçeli kararın davalı Turcem Petrol İnşaat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 20/07/2026

Basın No: ILN02517428 #ilan.gov.tr