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T.C. KAYSERİ 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO: 2025/1217 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Davaya konu; Kayseri İli Talas İlçesi Tablakaya Mahallesi 1009 ada 7 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Davacı Buket Altınel tarafından Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası açılmakladavalılar Nuray Sürüm ve Melek Arzu Sürüm'ün tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilemediğinden ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup, Kayseri 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/1217 Esas sayılı dosyasının duruşma gününün 07/10/2026 günü saat 10:30'a bırakılmış olduğu, ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesinin mahkememize sunulabileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02516519 #ilan.gov.tr