T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı: 2025/391 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle; Davalı 39910419084 TC kimlik numaralı SAFİYE KISACIK Mahkememizce dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir yurt dışı davetiye çıkarılmış ancak ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma günü ve dava konusu taşınmaz üzerinde davalı Adem Sarıkaya ve Hüseyin Yeter'in muhtesat iddialarının ilanen tebliğine;Durusma Günü: 20/10/2026 günü saat: 10:00'da hazır bulunması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma günü ve dava konusu taşınmaz üzerinde davalı Adem Sarıkaya ve Hüseyin Yeter'in muhtesat iddialarının kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağı ve yargılamaya devam edilerek yokluklarında karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02516428 #ilan.gov.tr