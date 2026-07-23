T.C. GAZİOSMANPAŞA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2025/158 Esas

KARAR NO: 2025/538

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/10/2025 tarihli ilamı ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilen BAHTİYAR ASAR (Çetin ve Yadigar oğlu, 26/09/1991 doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 22/07/2026

Basın No: ILN02516358 #ilan.gov.tr