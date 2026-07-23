T.C. GAZİOSMANPAŞA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2024/444 Esas

KARAR NO: 2024/75

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/11/2024 tarihli ilamı ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilen GULI ABDULLAH ALI ALI (Abdullah Alı ve Basko Khıder kızı, 17/08/1983 doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 22/07/2026

Basın No: ILN02516355 #ilan.gov.tr