T.C.

ERDEK 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

Dosya No: 2025/228 Esas

Karar No: 2026/257 Karar

Mahkememizin 30/04/2026 tarih, 2025/228 Esas, 2026/257 Karar sayılı ilamı ile; sanık Mehmet IŞIK hakkında katılan Fatma EKİN'e karşı işlemiş olduğu iddia olunan Bilişim Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizin görevsizliğine karar verildiği, ancak; Mustafa ve Yıldız oğlu, 15.04.1993 Bigadiç doğumlu Mehmet IŞIK'a tüm aramalara rağmen Gerekçeli Karar tebliğ edilemediğinden;

7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe veya Zabıt Katibine yapılacak tutanağa geçirtilecek akabinde Hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile CMK'nun 268. maddesi uyarınca Bandırma Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz başvurusunda bulunma yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 14.07.2026

Basın No: ILN02513363 #ilan.gov.tr