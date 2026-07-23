Örnek No:55*

T.C.

BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2026/501 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/501 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli vasıfları:"Bu yazılanlar özet bilgidir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur."

Özellikleri : Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 418 ada, 41 nolu parselde, Arsa' vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği Dükkan olan, 1. Bodrum Kat, 33 nolu Bağ. Böl.

Bina dâhilinde asansör bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz;1. bodrum kat33 bağımsız bölüm numaralı DÜKKANDIR. Taşınmaz tapu kayıtlarında dükkan olmasına karşın, mahallinde yapılan incelemede konu dükkanın mahallinde iki adet meskene dönüştürüldüğü ve mesken olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Yerinde incelenen bu meskenler;her biri iki eşit daireye bölünmüş Her daire 100 m2 kullanım alanına sahip olup mevcutta toplam 200 m2 alana sahiptirler. Bu meskenler mimari olarak; antre, hol, 2 oda, bir salon, mutfak,2 balkon, ebeveyn banyo, banyo ve WC hacimlerinden oluşmaktadır. Meskenin girişinde çelik kapı mevcut olup oda ve salon zeminleri parke kaplı, duvarları akrilikboyalıdır. Antre ve mutfak zeminleri seramik döşeli duvarları akrilik boyalıdır. Mutfak bölümünde modern lake mutfak dolabı ve mermer mutfak tezgahı bulunmaktadır. Islak hacimlerde zeminler seramik, duvarlar fayans kaplamadır. Meskenin iç kapıları ahşap, pencereleri PVC doğrama ve çift camlıdır. Meskende ısınma doğalgaz/kombi sistem ile sağlanmaktadır. Bina söve üzeri dış cephe boyalıdır. Binanın giriş kapısı demir doğrama olup camlıdır. Bina korkulukları demir mamul olup merdiven basamakları ve sahanlıkları mermer kaplıdır.

Adres : Değirmenlikızık Mahallesi, 4.Şahin Sokak, C Blok No:8C/33, Yıldırım/Bursa

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında Ayrık Nizam, Yençok:24.50, E:2.6 imar, Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İcra haciz ve ipotek şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:58

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 10:58

Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 10:58

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02515775 #ilan.gov.tr