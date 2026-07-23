Örnek No:55*

T.C.

BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/1109 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1109 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli vasıfları:

"Bu yazılanlar özet bilgidir.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi -

Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur."

Özellikleri : Bursa İli, Kestel İlçesi, Gölcük Mahallesi, 724 ada, 109 nolu parselde, 651,96 m² tapu alanlı ve niteliği "1 KATLI BETONARME BİNA VE ARSASI"

Taşınmaz ayrık nizam tek katlı mesken olarak bulunmakta olup yapı tek katlıdır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 59,45 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (teras dahil) 91,45 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 100,00 m² olarak hesaplanmıştır. Parsel içerisinde tek katlı mesken nitelikli yapı ve yapı dışında kalan kısım bahçe alanı olarak kullanılmaktadır. Parselin çevresi tel fens ile çevrilidir. Taşınmaz; salon, mutfak-hol, oda, banyo-wc ve veranda mahallerinden teşkil edilmiş olup hacimlerin zeminleri laminant parke kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında mermerit tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Pencereler camlı pvc profildir. Veranda cam balon uygulaması bulunmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Parselin çevresi tel fens ile çevrili olup parselde yapı dışında kalan kısımlar peyzaj, açık otopark ve bahçe alanı olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Gölcük Mahallesi Tophamamlar Mevkii 724 Ada 109 Parsel Kestel / BURSA

İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Gölcük Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında Ayrık Nizam, 2 Kat, Emsal: 0.50 Gelişme Konut Alanında kalmakta olduğu belirlenmiştir.

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İcra haciz şerhi ve İpotek şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:33

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:33

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: IILN02515762 #ilan.gov.tr