T.C.

ANKARA 59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



DOSYA NO: 2025/383 Esas

KARAR NO: 2026/366

Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/05/2026 tarihli ilamı ile TCK'nın 125/3 Maddesi gereğince sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmiş, karar tüm aramalara rağmen Suat ve Kemale oğlu, 1979 doğumlu sanık ERHAN ÖZAKMAN'a tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren iki hafta içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanın tutanağa geçirtilerek hakime onaylatılması sureti ile İstinaf yoluna başvurabileceği, başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği,

İlan ücretinin ve mahkememe masrafınınsanıktan alınmasına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.07.2026

Basın No: ILN02516478 #ilan.gov.tr