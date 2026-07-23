T.C.

ANKARA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.62096404-2026/1-Ceza Dava Dosyası

Basit Yaralama suçundan sanık Yusuf AHMED hakkında basit yargılama usulünce yapılan yargılama sonunda; Mahkememizin 0204/2026 tarih, 2026/1 Esas-2026/183 Karar sayılı ilamı ile açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanmasına karar verilerek neticeten 5 AY 18 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,Ancak gerekçeli kararın tüm aramalara rağmensanık Yusuf AHMED'e tebliğ edilemediği gibi açık adresinin de tespit edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince mahkememiz ilamının ilanen tebliğine; hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.09.07.2026

Basın No: ILN02516515 #ilan.gov.tr