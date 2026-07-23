ENERJI PIYASASI DÜZENLEME KURUMU KAMULAŞTIRMA DA. BŞK.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN

(Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)



Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10.04.2025 tarihli ve 13444-2 sayılı kararı ile ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim Anonim Şirketine, Sivas ilinde kurulacak olan Gürün RES üretim tesisinde 10.04.2025 tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere ilgili mevzuat uyarınca ÖN/13444-2/06431 numaralı önlisans verilmiştir.

Söz konusu önlisans kapsamında Gürün RES üretim tesisi için gerekli olan taşınmazlar hakkında, 6446 Elektrik Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 15.01.2026 tarihli ve 14248-11 sayılı kararı ile kamulaştırma kararı alınmıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA" adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.

Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.





GÜRÜN RES ÜRETİM TESİSİ NEDENİYLE

TAŞINMAZLARI KAMULAŞTIRMASI GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİKLER LİSTESİ SIRA NO İLİ İLÇESİ KÖY ADA NO PARSEL NO TAŞINMAZ MALİKİNİN TAŞINMAZIN CİNSİ TAŞINMAZIN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KAMULAŞTIRMAYAPILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ADI SOYADI BABA ADI HİSSE ORANI 1 SİVAS GÜRÜN KARADORUK 127 106 ARDA ULAŞ DALKILIÇ

ESEN HAVADIR

EZGİ SILA DALKILIÇ

FATMA YILMAZ FEVZİ ŞAHİN

HAVVA BOYRAZ VRS İŞT. TARLA 4.526,93 2.155,47 2 SİVAS GÜRÜN ESKİBEKTAŞLI 115 11 SAADET MOROĞLU HASAN MÜŞT TARLA 12.232,66 104,2



