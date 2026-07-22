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T.C. ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/155

DAVALILAR : MURAT ENGEZOĞLU Huzur Mah. 1134 Sokak 11/7- Çankaya/ ANKARA

Davacı Nadide ENGEZOĞLU tarafından aleyhinize açılan mal rejiminin tasfiyesi davasında;

Mahkememizce adresinizden ayrılmanız gerekçesiyle tebligat yapılamadığı ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşması 03/11/2026 günü saat 10:50'de icra edilecektir.

Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar erileceği İHTAR OLUNUR.

Ön inceleme tensip tutanağı ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.