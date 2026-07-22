T.C. ANKARA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.63950535-2023/675-Ceza Dava Dosyası 21.07.2026

İLAN

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/03/2026 tarihli ilamı ile Dolandırıcılık suçundan sanıklar hakkında verilen MAHKUMİYET kararı ile katılanlar vekilinin İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ, Bahri ve Hayriye oğlu, 15.03.1990 Şanlıurfa doğumlu, Şanlıurfa, Eyyübiye, Eyyübiye Mah. nüfusunda kayıtlı sanık MEHMET KUŞULAY tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 5271 Sayılı CMK'nin 268. Maddesi uyarınca tebliğden itibaren 2 (iki) hafta içinde mahkememiz kalemine veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın adliye Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu, ön büro yok ise nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe ile, veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulup hakime onaylatmak suretiyle veya ilgili taraf tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda veya tutukevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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