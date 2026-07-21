T.C. İstanbul Anadolu 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/74

İLAN

Davacı , GÜLSEN TUNÇALP ile Davalılar , MÜBERRA ÖZBEK, SÜLEYMAN ALİOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Dava dilekçesinde özetle; davacı, davalı Emti İnşaat Emlak Ticaret A.Ş arasında Eyüpsultan 1. Noterliği 07/06/2023 tarih ve 08360 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşmeye ek olarak Kadıköy 19. Noterliği 26/07/2024 tarih ve 16996 yevmiye numaralı ek sözleşmesi imzalandığını diğer arsa malikleri ile de Kadıköy 19. Noterliği 23/12/2024 tarih ve 27658 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, sözleşmeler kapsamında 18 ay içerisinde anahtar teslim olacak şekilde dairelerin teslim edeceği edimi kendisine yüklenen yüklenici firma süreler geçtiği halde edimini yerine geirmediğini, temel dahi atılmadığını, önceki binanın yıkımı dahi gerçekleştirilmediğini, bağımsız bölümlerin tesliminin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen teslimi yapılmadığını, davalının kira desteği vermesi gerekirken hiçbir şekilde kira desteği vermediğini, davalının her malikle şartları farklı olan ayrı ayrı sözleşme imzaladığını, malikler arasında eşitsizlik yaratarak hukuk ve hakkaniyete aykırı davrandığını, dava konusu sözleşmelerin baştan sona eşitsizlikler içerip hukuka aykırı olması sebebiyle Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin devamında yarar kalmadığından geriye etkili olarak feshedilmesini talep etmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Dava dilekçesinin HMK'nun 119. maddesinde düzenlenen unsurları taşıdığının tespitine,

2-Dava dilekçesinin ve davacı vekilinin 21/02/2025 tarihli dilekçesinin, HMK'nun 127 ve 122 maddesi uyarınca; davalı tarafa tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına, davalıya çıkan tebligat evrakına dava dilekçesi ve ekleri ile tensip zaptının eklenmesine,

3-Cevap dilekçesinde; HMK'nun 130. maddesinde gösterilen eksikliklerin bulunması halinde bu eksikliklerin 1 hafta içinde giderilmesi gerektiği ve aksi halde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağının davalı tarafa tebliğine,

4-Davalının HMK'nun 129. maddesi formatına uygun 122-127. maddelerdeki iki haftalık kesin sürede cevap dilekçesi sunması halinde davacı tarafa tebliğine, tebligat masrafının davalı tarafından karşılanmasına,

5-Davacının cevaba cevap dilekçesi vermesi halinde HMK'nun 136.maddesi uyarınca; davacının cevaba cevap dilekçesi ve delillerini davalıya tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

6-Tarafların, HMK'nun 121. maddesi ve 129. maddesinin ikinci fıkrası gereğince dayandıkları delilleri, HMK 194/2 maddesi uyarınca hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterdiklerini açıkça belirtmelerine, HMK 121 ve 194 maddesi uyarınca ellerinde bulunan delilleri sunmaları, başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeleri, davacının delilleri için gider avansının kullanılacağı, davalı tarafın dayandığı delil var ise delil avansını yatırması, tarafların bu hususları yerine getirmedikleri ve HMK 139 maddesi uyarınca çıkartılacak tebliğe rağmen de yerine getirilmediği takdirde, delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına,

7-Dilekçelerin karşılıklı olarak; verilmesinden sonra HMK'nun 137. maddesi gereği ön inceleme yapılmasına,

8-Ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına karar verilmesi halinde bu hususun 139. madde uyarınca; taraflara tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

9-Kadıköy Tapu Müdürlüğüne yazılarak; İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Tuğlacıbaşı mahallesi, 837 ada, 24 parsel sayılı taşınmazın tüm bağımsız bölümlere ilişkin, güncel tapu kaydı, aktif pasif malik kaydının ve tapu kütük suretlerinin istenmesine,

10-Kadıköy Belediyesine yazılarak; İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Tuğlacıbaşı mahallesi, 837 ada, 24 parsel sayılı taşınmazın, (mimari proje, tadilat projesi, ruhsatlar, seviye tespit tutanakları içerisinde olacak şekilde) imar işlem dosyasının eksiksiz olarak gönderilmesinin istenmesine,

11-Davacı vekiline, feshi talep edilen dava konusu sözleşme taraflarının davaya muvafakatini sağlaması, mümkün olmaması halinde husumet yöneltmesi için 2 haftalık kesin süre verilmesine, aksi taktirde sözleşmelerin feshi yönünden davanın, dava şartı eksikliği sebebiyle reddine karar verileceğinin ihtarına,

12-Taraflara dava konusu taşınmazın tüm malikleri ile sözleşme düzenlenip düzenlenmediği hususunda beyanda bulunmaları için süre verilmesine,

13-Davacı vekiline, dava konusu sözleşmeler, sözleşme bedelleri yönünden okunaklı olmadığından, okunaklı sunması ve sözleşme bedelleri üzerinden eksik peşin harcı yatırması için süre verilmesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda tensiben karar verildi.

HMK'nin 122. ve 129/2 mad. göre 2 hafta içinde davaya cevap vermeniz, cevap dilekçenizde tüm delillerinizin, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyaları belirtecek açıklamanın yer alması, 127. mad. gereğince zorunlu hallerde ek süre talebinde bulunabileceğiniz, 128. mad. gereğince cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağız hususu İHTAREN davalı SÜLEYMAN ALİOĞLU'na ilanen tebliğ olunur. 03/07/2026

Basın No: ILN02513932 #ilan.gov.tr