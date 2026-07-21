T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/918 Esas

KARAR NO : 2026/228

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/04/2026 tarihli ilamı ile TCK'nun 359/a-2 maddesi gereğince 7 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Gıyasettin ve Cevriye oğlu, 10/02/1974 doğumlu MEHMET DENİZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gıyabı karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Yerel (il) ve Genel İnternet Haber Sitesinde Basın İlanı Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde istinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstinaf yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 20.07.2026

Basın No: ILN02514768 #ilan.gov.tr