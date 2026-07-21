T.C. DÜZCE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/371 Esas 18.07.2026

Konu: İLAN METNİ

İLAN METNİ

Davacı, ÖZCAN AKKARA tarafından Can Batın SEKBAN vs aleyhlerine açılan Ortaklığın Giderilmesi davası ile Dava konusu Düzce ili, Gölyaka İlçesi, Kuyudüzü Mah 533 Ada 36 parsel ile aynı yer 533 Ada 37 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın aynen taksim suretiyle mümkün olmadığı takdirdeortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilmesi, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ettiği, davalı Can Batın Sekban'a dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, bu nedenle davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, adı geçen davalının duruşma günü olan 23/09/2026 günü saat 11:45'de duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18/07/2026

Davalı : CAN BATIN SEKBAN - 36425337452

ERCAN ve DÖNDÜ oğlu/kızı, 30/07/2009 doğumlu,

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