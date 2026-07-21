İBB İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve Onarımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İhale Kayıt Numarası (İKN)
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2026/1282127
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1- İdarenin
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1.1. Adı
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İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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1.2. Adresi
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Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Tünel 34421 BEYOĞLU/İSTANBUL
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1.3. Telefon numarası
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02123722222
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1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
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2- İhalenin
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2.1. Tarih ve Saati
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17.08.2026 - 10:00
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2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
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İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 4. Kat İhale Komisyon Salonu - Arap Camii Mah. Tersane Cad. Şehit Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Karaköy Gar Binası 34421 Tünel Beyoğlu / İSTANBUL
3- İhale konusu hizmet alımının
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3.1 Adı
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Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve Onarımı
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3.2. Niteliği, türü ve miktarı
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5 Kısım 478 Kalem Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve Onarımı
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3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
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İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde
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3.4. Süresi/teslim tarihi
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İşe başlama tarihinden itibaren 450(DörtYüzElli) gündür
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3.5. İşe başlama tarihi
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Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
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Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
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4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
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a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
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4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
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4.4.1.
Kamu veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen;
a) Havalandırma ve İklimlendirme sistemlerinin periyodik bakım, arıza giderme ve revizyon hizmetleri
b) Merkezi ısıtma sistemlerinin periyodik bakım, arıza giderme ve revizyon hizmetleri
c) Kazan daireleri ve brülörlerin periyodik bakım, arıza giderme ve revizyon hizmetleri
d) Hidrofor veya pompa sistemlerinin periyodik bakım, arıza giderme ve revizyon hizmetleri
e) Gazlı Yangın Söndürme Sistemlerinin periyodik bakım, arıza giderme ve revizyon hizmetleri
f) Radyant Isıtıcı Sistemlerinin periyodik bakım, arıza giderme ve revizyon hizmetleri
Yukarıda a, b, c, d, e ve f Maddelerinde belirtilen işlerin her biri ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN02513606 #ilan.gov.tr