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BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/532 Esas

KARAR NO : 2021/88

DAVALI : Emel AKYEL- TC. No: 31***12 - Hayrettin den olma 1978 d.lu

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Davalı aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda yukarıda ismi yazılı davalıya istinaf karar ilamının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizden verilen 17/03/2021 tarihli hüküm, davacı vekili tarafından İstinaf edilmekle Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin 8. Hukuk Dairesinin 01.03.2024 tarih ve 2022/1985 esas 2024/500 Karar sayılı ilamı ile ;

I-Davacı idarenin istinaf başvurusunun kısmen KABULÜ ile, Biga 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 17.03.2021 Tarihli 2018/532 Esas 2021/88 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, HMK 353/(1),b,-2 maddesi uyarınca yeniden esas hakkında hüküm kurulmasına;

II-1-Davanın KABULÜNE,

Çanakkale İli Biga İlçesi Karahamzalar Köyü beyobataspatlı mevkii 1462 parselde kayıtlı olan taşınmazın fen bilirkişisi Halit Yesir'in 26.03.2019 havale tarihli raporunda SARI renkte gösterilen 1069.26 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi ile davacı TEİAŞ lehine TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2-Toplam kamulaştırma bedelinin 11.511,72 TL olduğunun tespiti ile davalılara tapu kaydındaki paylara göre ödenmesine, bu bedele 28.04.2019 tarihinden 17.03.2021 karar tarihine kadar yasal faiz işletilmesine ve hak sahibine ödenmesine,

3- 26.03.2019 havale tarihli Fen bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına,

4-Tapu kaydından ipotek ve hacizler bulunduğu takdirde bedele yansıtılmasına,

5-Kroki ve karar örneğinin tescil işlemi için Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilmesine,

6- Kararın bir suretinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10/8. maddesi ile 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca Biga Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

7-Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 247,60 TL harç için, peşin alınan 35,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 211,70 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

8-2942 sayılı Yasa'nın 4650 sayılı Yasa ile değişik 29. maddesi gereğince,davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, davacı vekili yararına ücret taktirine yer olmadığına,

9-HMK'nun 333. maddesi uyarınca yatırılan avanstan kullanılmayan gider avansının (iş bu kararın tebliğ gideri avanstan karşılanmak ve bu gider mahsup edilmek kaydıyla) kararın kesinleşmesinden sonra resen davacıya iadesine,

III- İstinaf incelemesi yönünden;

1-Davacı idarenin istinaf başvurusu nedeniyle;-Alınması gereken 427,60 TL istinaf karar ve ilam harcından peşin olarak yatırılan 59,30 TL'nin mahsubu ile hesaplanan 368,30 TL'nin davacı idareden alınarak Hazine'ye irat kaydına,

2-Davacı idare tarafından tarafından istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

3-İstinaf incelemesi duruşmalı yapılmadığından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 2 nci maddesi uyarınca vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

4-HMK'nın 359/4. maddesi gereğince kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğine,

5-HMK'nın 302. maddesi gereğince kesinleşme kaydı ve kararın yerine getirilmesi işlemlerinin ilk derece mahkemesince yerine getirilmesine

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, 6763 sayılı yasa ile değişik 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 362/1-a maddesi uyarınca temyiz yolu kapalı olmak üzere oybirliğiyle karar verildi." şeklinde karar verilmiştir.

İstinaf karar ilamının tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/07/2026