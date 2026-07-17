Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/12150 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12150 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, 1288 Ada, 4 Parsel, 1. Bodrum Kat 34 Nolu Bağı

1. TAPU KAYDI:

Küçükçekmece İcra Müdürlüğü'nün 18.08.2025 tarihli tapu kaydına göre, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 1288 Ada, 4 Parselde kayıtlı, ONDÖRT KATLI BETONARME MESKEN VE ARSASI nitelikli, 3.624,95 m² alanlı kat mülkiyetli Anagayrimenkulde, 8/356 arsa paylı, 1. Bodrum kat, 34 Numaralı MESKEN nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi; M******* ***** **** adına kayıtlıdır. TAKYİDAT BİLGİLERİ: Yönetim Planı;24.01.2019 tarihlidir.

2. İMAR DURUMU:

Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21.08.2025 tarihli yazısında; Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, 1288 Ada, 4 Parsel sayılı yer için imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; söz konusu yer, 21.11.2018 tasdik tarihli Başak Mahallesi, 3945 parsel, 1288 ada, 4 parsel, 1284 Ada, 2 Parsel ile bitişiğindeki Tescil Harici Uygulama İmar Planı ile 1/1000 ölçekli "07.12.2019 t.t.'li "Başak Mahallesi 1288 Ada, 4 Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği" kapsamında kısmen Konut Alanı'nda, E:1.40, H:Serbest, kısmen de Yeşil Alanda (Park Alanı) kalmaktadır. 21.11.2018 tasdik tarihli U. İ. P. Plan notları Madde:10'da, "Bahsedilmeyen hususlarda parsellerin bulunduğu bölgede geçerli olan Mer'i İmar Planları ile Mer'i İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Şeklinde belirtilmektedir. Söz konusu taşınmazın bulunduğu bölgede Mer'i 04.07.2003 tasdik tarihli İkitelli Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı Plan Notları, Özel Hükümler Madde 12'de; "Askeriyenin Görüşüne Göre Max. H Deniz Kotuna Göre Çatı ve Baca Yükseklikleri de Dahil 212.50 Metreyi Geçemez." şeklinde belirtilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih ve 70109 sayılı yazısı ile 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinde değişiklik yapılmış ve maddenin (b) bendine; "İmar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, sanayi

alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar planlarında Yençok: Serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle…" hükmü eklendiği belirtilmiştir. Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 28/04/2021 tarih ve 857759 sayılı "Yençok: Serbest" kararı bulunan imar planları konulu yazısında; "….yatay mimari yaklaşımıyla , çevre parseller veya yapı adalarındaki mevzuata uygun teşekküller ve siluet gibi hususlara göre değerlendirilerek ve bu esaslara göre idaresince gerekli görülmesi halinde plan notlarında belirlenen azami yükseklik değerinin altında yükseklik belirlenerek, plan değişikliğine gerek kalmadan çevresi ile uyumlu olacak biçimde yükseklik uygulaması gerçekleştirilmesi mümkündür." şeklinde belirtilmektedir.

3. PLAN ÖRNEĞİ (ÇAP) :

İstanbul Valiliği, Kadastro Müdürlüğü'nün Plan örneği (Çap) belgesine göre yerine uygundur

4. TAŞINMAZIN KONUMU:

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, Mektep Sokak, Lal Bahçe Apartmanı, No:3, D:34 adresindedir. Konu taşınmazın bulunduğu bina, kapalı otoparklı, spor ve donatı alanlı, fitness salonlu, bölgenin bilinen ve tercih edilen binasıdır. Konu taşınmazın bulunduğu bölge, Kuzey Marmara Otoyolu yakınında, Konut Sitelerinin bulunduğu alandadır. Bölgenin altyapısı tamamlanmış olup, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. İBB Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, taşınmaza yakın konumlu sosyal yapıdır. Taşınmaza ulaşım, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan

Ertuğrul Gazi Caddesinden ve Metrokent Metro İstasyonundan sağlanmaktadır.

5. TAŞINMAZ İNCELEMESİ:

Anagayrımenkul; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 1288 Ada, 4 Parselde kayıtlı, ONDÖRT KATLI BETONARME MESKEN VE ARSASI nitelikli, 3.624,95 m² alanlı Anataşınmaz ve üzerinde betonarme karkas sistemle, kaliteli malzeme ve işçilikle, ayrık nizamlı inşa edilen, blok bina bulunmaktadır. Konu taşınmaz, binada, 8/356 arsa paylı, 1. Bodrum kat, 34 Numaralı MESKEN nitelikli bağımsız bölümdür. Başakşehir Belediyesi İmar Müdürlüğünde incelediğimiz işlem dosyasında bulunan, 14.06.2017 tarih 639 sayılı kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre, bina, bodrum, zemin, 10 normal katlıdır. Binanın, 3. Bodrum katında, otopark, binaya ait ortak alanlar ile 33 adet b. b. meskene ait depo alanları, 3. Bodrum katında, otopark, binaya ait ortak alanlar, 1. Bodrum, zemin ve normal katların her birinde 3'er adet bağımsız bölüm mesken bulunmaktadır. Blok binada, toplam 36 adet bağımsız bölüm mesken mevcuttur. Binanın dış cephesi, boyalıdır. Binada, 2 adet asansör bulunmaktadır. Binanın dış kapısı, camlı alüminyum profillidir. Bina içinde, bina giriş sahanlığı, merdivenler, kat sahanlıkların zeminleri, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, demir profillidir. Bina ruhsat alım tarihi itibariyle yaklaşık 8 yaşındadır. 34 no'lu bağımsız bölüm mesken, onaylı mimari projesine göre, binanın 1. Bodrum katında,Net:163m² (Brüt:236 m²) alanda, 4 oda, salon, mutfak, antre, hol, çamaşır odası, soyunma odası, 2 banyo hacimlerinden ibarettir. Taşınmaz, 4+1 niteliklidir. Konu taşınmazın yerinde yapılan tespite göre, proje hilafında, sadece konu taşınmazın kullanımına ait olan, yaklaşık 160 m² alanlı bahçesi bulunmakta olup bahçe kısmında, toprağa oturan şekilde, ayrıca yaklaşık 25 m² alanlı bahçe terası yapılmıştır. Konu taşınmaz, binanın Mektep Sokağına bakan bina giriş cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, binanın arka cephesinden, batıya cephelidir. Konu taşınmazın kapı no'su;34'tür. Taşınmazın ısıtma sistemi, yerden ısıtmalıdır. İç mekânlarında, salon ve oda hacimlerinde, zeminler, lamine parke döşemelidir. Islak hacimler, antre, hol zeminleri, mermer kaplamalıdır. Duvarları, saten boyalı, tavanları kartonpiyerlidir. Mutfakta, mermerden imal mutfak tezgâhı, mdf'li malzemeden imal mutfak dolapları ile fırın, davlumbaz gibi ankastre mutfak ekipmanları mevcuttur. Banyoda, Hilton tipli dolaplı lavabo, klozet ile duşakabin bulunmaktadır. Mesken kapısı, çelik, iç kapıları, amerikan İstanbul-Başakşehir tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Taşınmaz, maliki tarafından mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, kat, konum ve kullanım alanı olarak onaylı mimari projesine uygundur.

Adresi : Başak Mah. Mektep Sok. Lal Bahçe Apartmanı No:3 D: 34 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 163 m2

Arsa Payı : 8/356

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 22.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 14:59

10/07/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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