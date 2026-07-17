İ L A N

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/469 Esas

DAVALI : GÜLAY YILDIZ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacılar Ender ve Erkan Öncer ile davalı Gülay Öncer'in kardeş olduğunu,müteveffa Kadri Öncer hakkında Bakırköy 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin2014/556 esas sayılı dosyasından 26/05/2015 tarihinde gaiplik kararı verildiğini, müteveffa kaybolmadan önce müvekkillerinden mal kaçırmak maksadı ile müvekkillerinin doğup büyüdükleri İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Küçükçekmece mahallesi, 225 ada parselde kayıtlı evinin tapusunu 24/10/2007 tarihinde eniştesi olan Ziya Hurşit Yeşilırmank'a satış olarak göstererek devrettiğini, Ziya Hurşit Yeşilırmak'ın da satıştan çok kısa bir süre sonra 21/02/2008 tarihinde müvekkillerinin ablası olan Gülay Öncer'e satış olarak göstererek tapu devrini gerçekleştirdiğini belirterek, müteveffa Kadri Öncer ve Ziya Hurşit Yeşilırmak ve Gülay Öncer arasında yapılan satışların gerçek satış işlemi olmadığının, müvekkillerinin mirasçılık haklarını bertaraf etmek ve terekeden mal kaçırmaya yönelik muvazaalı satış işlemleri olduğunun tespiti ile İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Küçükçekmece mahallesi, 225 ada parselde davalı adına kayıtlı taşınmazın tapu iptali ile müvekkilleri adına miras payı oranında tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce ön inceleme duruşmasına davet tutanağı düzenlenmiş, tutanak ile "Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren ilk itirazlarınız ile birlikte esas hakkındaki cevap dilekçenizi HMK.nun 122 ve devamı maddeleri gereğince 2 haftalık yasal süre içinde bildirmeniz, aksi halde bir daha delil bildiremeyeceğiniz ve diğer tarafın mufakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ile yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı" hususu ihtar edilmiştir.

Mahkememizce ön incelemeye hazırlık ve duruşmaya davet tensip tutanağı düzenlenmiş, tutanak ile "HMK 139.maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı'' hususu ihtar edilmiş ve ön inceleme duruşmasının 10/12/2026 günü saat 10:00'a bırakılmasına karar verilmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yurtdışında bulunan adresinize çıkartılan tebligatın iade döndüğü, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebligat yolu ile tebliği uygun görülmüştür.

Davalı GÜLAY YILDIZ'a bu ilanın yayınlanmasından 15 gün sonra;

Dava dilekçesinin,

Ön inceleme duruşmasına hazırlık tensip tutanağının tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra cevap süresi olan iki haftalık yasal sürenin başlamış sayılacağı,

Bu süre içinde istediği taktirde davaya cevaplarını ve varsa delillerini mahkememize sunabileceği hususları ile duruşma günü ve saati İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.03/07/2026

Basın No: ILN02512168 #ilan.gov.tr