Örnek No:55*
T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/23 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AHMETHACILAR Mahalle/Köy, 102 Ada, 379 Parsel,
Yüzölçümü : 2.227,89 m2 Kıymeti : 2.362.137,76 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:38
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 10:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:38
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AHMETHACILAR Mahalle/Köy, 102 Ada, 430 Parsel,
Yüzölçümü : 12.230,68 m2 Kıymeti : 7.541.521,97 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 11:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 11:38
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 11:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 11:38
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AHMETHACILAR Mahalle/Köy, 102 Ada, 452 Parsel,
Yüzölçümü : 1.409,12 m2 Kıymeti : 855.618,86 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 13:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 13:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 13:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 13:39
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AHMETHACILAR Mahalle/Köy, 102 Ada, 454 Parsel,
Yüzölçümü : 1.129,35 m2 Kıymeti : 698.060,07 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 14:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 14:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 14:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 14:39
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AHMETHACILAR Mahalle/Köy, 102 Ada, 458 Parsel,
Yüzölçümü : 1.384,92 m2 Kıymeti : 843.071,33 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 10:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 10:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:19
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AHMETHACILAR Mahalle/Köy, 108 Ada, 381 Parsel,
Yüzölçümü : 1.908,93 m2 Kıymeti : 1.484.649,31 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 11:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 11:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 11:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 11:19
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AHMETHACILAR Mahalle/Köy, 108 Ada, 419 Parsel,
Yüzölçümü : 3.658,72 m2 Kıymeti : 2.422.771,46 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 12:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 12:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 12:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 12:19
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AHMETHACILAR Mahalle/Köy, 108 Ada, 445 Parsel,
Yüzölçümü : 5.836,80 m2 Kıymeti : 4.539.507,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 13:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 13:37
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 13:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 13:37
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AHMETHACILAR Mahalle/Köy, 108 Ada, 452 Parsel, Ahmethacılar Mahallesi, 108 ...
Yüzölçümü : 3.030,06 m2 Kıymeti : 2.356.595,83 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 14:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:37
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 14:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 14:37
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AHMETHACILAR Mahalle/Köy, 108 Ada, 480 Parsel,
Yüzölçümü : 2.633,80 m2 Kıymeti : 1.638.726,66 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:18
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 10:18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:18
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AHMETHACILAR Mahalle/Köy, 108 Ada, 732 Parsel,
Yüzölçümü : 457,40 m2 Kıymeti : 284.590,16 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 11:18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 11:18
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 11:18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 11:18
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AHMETHACILAR Mahalle/Köy, 108 Ada, 783 Parsel,
Yüzölçümü : 4.510,50 m2 Kıymeti : 2.806.392,51 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 12:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 12:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 12:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 12:19
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AHMETHACILAR Mahalle/Köy, 108 Ada, 792 Parsel,
Yüzölçümü : 3.876,94 m2 Kıymeti : 2.412.197,18 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 13:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 13:32
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AHMETHACILAR Mahalle/Köy, 109 Ada, 187 Parsel,
Yüzölçümü : 184,63 m2 Kıymeti : 114.875,12 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 14:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 14:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 14:34
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AHMETHACILAR Mahalle/Köy, 110 Ada, 8 Parsel,
Yüzölçümü : 7.741,75 m2 Kıymeti : 5.266.847,17 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:03
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AHMETHACILAR Mahalle/Köy, 102 Ada, 411 Parsel,
Yüzölçümü : 1.209,13 m2 Kıymeti : 752.309,80 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 11:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 11:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 11:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 11:03
Basın No: ILN02511342 #ilan.gov.tr