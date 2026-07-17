T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Esas No : 2024/633

Karar No : 2026/264

İLANEN TEBLİĞ METNİ

Mahkememiz 2026/633 esas 2026/264 karar sayılı 18.06.2026 tarihli ilamıyla,

SSÇ Emircan GELDİ'nin üzerine atılı hırsızlık suçundan 142/2-h, 143, 31/2, 62 maddeleri gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Suça Sürüklenen Çocuk müdafii tarafından sunulan 10.07.2026 tarihli dilekçe ile karara karşı istinaf kanun yoluna başvuru yapıldığı,

Kamol ve Halima kızı, 1974 Özbekistan doğumlu müşteki Lola TURSUNOVA'nın dosyada açık adres bilgisinin bulunmaması sebebiyle tebliğ imkansızlığı meydana geldiği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince, Mahkememiz 2024/633 esas 2026/264 karar sayılı hükmünün, SSÇ müdafii tarafından karara karşı istinaf kanun yoluna başvuru yapıldığının, karar ve istinaf başvurusunun tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde, müşteki Lola Tursunova'nın karara karşı istinaf başvurusunda bulunabileceği ve SSÇ müdafii tarafından sunulan istinaf başvurusuna karşı beyanda bulunabileceği hususlarının Türkiye Genelinde Yayın Yapan Bir Gazetede ve yine Türkiye Genelinde Yayın Yapan Bir İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

İşbu ilanın gazetede ve Türkiye geneli yayın yapan bir internet haber sitesinde yayınlanmasından 2 hafta sonra tebliğ işlemi yapılmış sayılacağına,

İlan masrafının mahkeme masrafları ile birlikte dosya masrafına dahil edilmesine karar verilmekle, Mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 16.07.2026

Basın No: ILN02512045 #ilan.gov.tr