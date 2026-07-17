İHALE İLANI

ADAPAZARI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1-İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu kaydı yazılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile satılması işi ihalesidir.

2-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: Şartname ve ekleri Adapazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 110 Nolu İhale Biriminden istekliler tarafından temin edilebilir.

3-İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: Satış ihalesi işi için aşağıda tapu kaydı yazılı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile 29.07.2026 Çarşamba günü saat 10:00'da Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi No:9 Adapazarı adresindeki Belediye Hizmet Binasının 209 Nolu Toplantı Salonunda Adapazarı Belediyesi Encümenince yapılacaktır.

4-ŞARTNAME BEDELİ: Taşınmazın satış ihalesi için şartname bedeli 5.000,00 TL'dir.

5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

NO İlçe Mahalle Ada/ Parsel No Cinsi İmar Durumu Yüzölçümü (m 2 ) Muhammen Bedel ( TL ) Geçici Teminat ( TL ) 1 Adapazarı Korucuk 3342/3 Arsa Konut 908,94 13.634.100,00 409.023,00

Not: İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir) olarak verebileceği gibi, nakit olarak da Belediyemiz veznelerine veya ihale adı belirtilerek Halk Bankası Adapazarı Şubesi TR08 0001 2009 5850 0007 0000 50 Nolu nakdi teminat hesabına yatırılabilir. Ödemeler dosyasında mevcut şartnamede yazılı hükümler dâhilinde yapılacaktır.

Satış ihalesi için istenilen belgeler, 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 28.07.2026 Salı günü saat 17:30'a kadar Adapazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

6-İSTENİLEN BELGELER: İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

-GERÇEK KİŞİLERDEN:

a.Nüfus Cüzdan Sureti,

b.Nüfus kayıt örneği (İkametgah belgesi),

c.Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

d.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,

e.Şartname alındı makbuzu,

f.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( Gelirler Müdürlüğünden)

g) Yer Görme Belgesi

-TÜZEL KİŞİLERDEN:

a.Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

b. Şirketlerden Noter tasdikli imza sirküleri,

c.Vakıflardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

d.Derneklerden ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküleri ile dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

e. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

f.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,

g.Şartname alındı makbuzu,

h.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Gelirler Müdürlüğünden)

ı-Yer Görme Belgesi

İş bu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

* İhale dosyasına www.adapazari.bel.tr adresinde bulunan İhale Rehberi linkinden ulaşılabilir.

İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02509604 #ilan.gov.tr