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T.C. MERSİN 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/335 Esas

DAVALI : HAYATİ YAZGAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü: 09/12/2026 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02511049 #ilan.gov.tr