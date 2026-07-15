T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/782 Esas

KARAR NO : 2026/100

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/03/2026 tarihli ilamı ile 142/2.h maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Rahmanberdi ve Yaztac oğlu, 23/02/1994 doğumlu ALLANUR CHARYYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.06.2026

Basın No: ILN02510556 #ilan.gov.tr