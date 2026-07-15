İ L A N

T.C. KARS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

ESAS SAYISI : 2026/17 Ort. Gid. Satış

HİSSEDAR DENİZ BAYRAM KELEŞ - Kars, Akyaka, Karahan Nf.kyt(373******16)

Kars ili Şehitler Mahallesi 1849 ada 18 parsel sayılı taşınmazın yapılan kıymet taktiri sonucu değerinin 7.275.000,00 TL olduğu rapor edilmiş olup, iş bu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağından tebliğden itibaren 14 gün içerisinde Kıymet taktiri davasını açabileceğiniz ihtar ve ilan olunur. 11/07/2026

Basın No: ILN02510485 #ilan.gov.tr