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İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Esas No : 2024/208 Esas

Davacı FİRAT AKIN tarafından mahkememizde muris BOHOR SALAMON kızı KLARA hakkında veraset ilamı verilmesini talebiyle açılan davanın yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Keçecipiri Mahallesi, 212 ada, 1, 2 ve 21 parselde kayıtlı taşınmaz kayıt maliki Bohor Salomon kızı Klara'nın nüfus kayıt bilgileri ile birlikte mirasçıları anne-baba, kardeş ve kardeş çocukları ve büyükbaba, büyükanne, amca, dayı, teyze, hala (l. zümre ve 2. zümre ve çocuklarına ilişkin) kayıtlarına ilişkin herhangi bir bilgi ve kayda mahkememizce yapılan yazışmalara rağmen ulaşılamadığından,

Mirasçılarının vesaikleriyle birlikte TMK'nun 594 maddesinin 1. fıkrası gereğince ilan tarihinden itibaren BİR YIL içerisinde İstanbul 34. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2024/208 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, etmedikleri takdirde muris Bohor Salomon kızı Klara'nın mirasının tamamının HAZİNEYE DEVROLUCAĞI, İLANEN DUYURULUR.

Basın No: ILN02510736 #ilan.gov.tr