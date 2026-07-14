T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2.Ödeme şekli: Peşin veya İhale alıcısının talep etmesi durumunda en az %25'i peşin olmak üzere kalanı iki yılda 12 taksitte vade farkı uygulanarak ödenecektir.

3. Vadelendirmelerde vade farkı hesaplama yöntemi; 6306, 5393, 5216 sayılı kanunlar ve Taşınmaz satışına yönelik geçerli mevzuatlar ile ilgili yönetmeliklerde belirtildiği şekilde Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca hesaplanarak tahakkuk ve tahsil edilecektir.

4. İlimiz, Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 876 Ada ve yukarıda belirtilen parsel ile bağımsız bölümlerde bulunan taşınmazlar, Belediyemiz tarafından ihaleyi alana teminat mektubu veya ipotekli şekilde devredilmeyecektir