T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI
|No
|İlçe
|Tapu Mahallesi
|Ada
|Parsel
|Kat
|Bağımsız Bölüm No
|Net M²
|Brüt M²
|Arsa Payı
|Nitelik
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat
|Taksit Sayısı
|İhale Saati
|1
|Kadınhanı
|Ünveren
|876
|4
|Zemin
|14
|67,11
|75,44
|123202/1536250
|Dükkan
|5.242.780,00TL+KDV
|157.284,00 TL
|Peşin veya %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte
|15.40
|2
|Kadınhanı
|Ünveren
|876
|4
|Zemin
|15
|59,90
|68,06
|111149/1536250
|Dükkan
|4.729.899,00TL+KDV
|141.897,00 TL
|Peşin veya %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte
|15.50
|3
|Kadınhanı
|Ünveren
|876
|7
|Zemin
|14
|118,45
|128,89
|159955/1881720
|Dükkan
|7.657.083,00TL+KDV
|229.713,00 TL
|Peşin veya %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte
|16.00
|4
|Kadınhanı
|Ünveren
|876
|9
|Zemin
|18
|15,58
|18,69
|25869/1660130
|Dükkan
|1.319.830,00TL+KDV
|39.595,00 TL
|Peşin veya %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte
|16.10
|5
|Kadınhanı
|Ünveren
|876
|9
|Zemin
|20
|83,08
|91,33
|121017/1660130
|Dükkan
|6.244.700,00TL+KDV
|187.341,00TL
|Peşin veya %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte
|16.20
|6
|Kadınhanı
|Ünveren
|876
|9
|Zemin
|21
|94,99
|104,78
|136389/1660130
|Dükkan
|7.046.897,00TL+KDV
|211.407,00TL
|Peşin veya %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte
|16.30
|7
|Kadınhanı
|Ünveren
|876
|10
|Zemin
|12
|118,37
|129,00
|159073/1850270
|Dükkan
|7.663.618,00TL+KDV
|229.909,00TL
|Peşin veya %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte
|16.40
|8
|Kadınhanı
|Ünveren
|876
|10
|Zemin
|13
|115,61
|127,00
|156607/1850270
|Dükkan
|7.544.802,00TL+KDV
|226.345,00TL
|Peşin veya %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte
|16.50
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Taşınmaz Nitelikleri: İmar Planında Dükkân Niteliğinde/ Mevcut Durumu: Boş İşyeri
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Not:
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1. Yukarıda belirtilen bedeller KDV hariç bedellerdir.
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Not
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2.Ödeme şekli: Peşin veya İhale alıcısının talep etmesi durumunda en az %25'i peşin olmak üzere kalanı iki yılda 12 taksitte vade farkı uygulanarak ödenecektir.
3. Vadelendirmelerde vade farkı hesaplama yöntemi; 6306, 5393, 5216 sayılı kanunlar ve Taşınmaz satışına yönelik geçerli mevzuatlar ile ilgili yönetmeliklerde belirtildiği şekilde Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca hesaplanarak tahakkuk ve tahsil edilecektir.
4. İlimiz, Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 876 Ada ve yukarıda belirtilen parsel ile bağımsız bölümlerde bulunan taşınmazlar, Belediyemiz tarafından ihaleyi alana teminat mektubu veya ipotekli şekilde devredilmeyecektir
1-Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2- İhaleler 28.07.2026 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. No:72/64 Selçuklu / KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda yapılacaktır
3-İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4-Gayrimenkullerin muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.
5-İsteklilerin, 27.07.2026 Pazartesi günü en geç 17.00'e kadar istenen belgeleri Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
6.1 Dilekçe,
6.2 Tebligat için adres beyanı,
6.3 Gerçek kişi olması halinde:
6.3.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
6.3.2 İmza beyannamesi,
6.4 Tüzel kişi olması halinde:
6.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
6.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
6.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
6.5 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
6.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
6.7 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
6.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR27 0001 5001 5800 7309 7530 04 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK'in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı DİK'e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
7- Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA
b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 4916-4956-4931-4924
İlan olunur.
Basın No: ILN02509559 #ilan.gov.tr