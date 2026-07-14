Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/237 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/237 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 6883 ada, 7 nolu parselde, 589,65 m² tapu alanlı ve niteliği '' 3 KATLI BETONARME KONUT VE ARSASI '' vasıflı taşınmazın tamamı olup borçlu şahıs adına kayıtlıdır. Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 21.Şahin Sokak, No:4 adresinde bulunmakta olup taşınmaz tek bloklu ayrık nizam villa olarak bulunmakta ve villa; Bodrum Kat, Zemin Kat, 1 Normal Kat ve Çatı Katı olmak üzere toplam 4 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. Yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 288,97 m², katların toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkonlar dahil) 346,19 m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 390,00 m² olarak hesaplanmıştır. Fiili durumda ise onaylı ruhsat projesi dışında bazı kısımlarda kullanım alanlarının değiştirildiği, ilave kullanım alanlarının oluşturulduğu belirlenmiş olup fiili duruma göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 313,67 m², katların toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkonlar dahil) 367,45 m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 415,00 m² olarak hesaplanmıştır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Parsel çevresi ihata duvarı ile çevrili olup parsel içerisinde müstakil villa bulunmakta olup villa dışında kalan kısımlarda, yüzme havuzu, çardak alanı, üstü kapalı araç otoparkı ve peyzaj alanları bulunmaktadır. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Villa nitelikli taşınmaz bodrum kat + zemin kat + 1 normal kat + çatı katından oluşmaktadır. Onaylı ruhsat projesine göre bodrum kat; depo, hol, ısı merkezi ve katlar arası merdiven, zemin/giriş katı; salon, mutfak, hol, vestiyer, wc, balkon ve katlar arası merdiven, 1.kat; 3 oda, hol, 3 duş, kiler ve katlar arası merdiven, Çatı kat ise; oda, giysi odası, banyo-wc ve balkon mahallerinden oluşmakta olup fiili durumda ise; bodrum kat; oda + mutfak +duş, 2 oda, banyo-wc, ısı merkezi ve teknik oda, hol ve katlar arası merdiven, zemin/giriş katı; salon, mutfak, hol, vestiyer, wc, balkon ve katlar arası merdiven, 1.kat; 4 oda + banyo-wc, hol-çamaşır dolabı/lavabo, 3 balkon katlar arası merdiven, Çatı kat ise; oda, giysi odası, banyo-wc ve balkon mahallerindenteşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri mermer/seramik kaplamadır. Salonda şömine bulunmaktadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup bazı hacimlerde tavan duvar birleşimlerinde alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfaklarda alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, duş ve wc alanlarının zemin duvar kaplamaları mermer/seramik kaplama olup duşakabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma yerden ısıtma sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazda asansör bulunmamaktadır. Konu taşınmazın çevresindeki yapılar genellikle ayrık nizam 2-3 katlı villa nitelikli yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde 21.Şahin Sokağa cephe, Özerler Caddesine 160 m ve Okul Caddesine ise 485 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 15,50 km uzaklıkta bulunmaktadır. İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır Kıymeti: 40.500.000,00 TL (ARSA + BİNA + EKLENTİLERİ Toplam Kıymeti) KDV Oranı: %20Kaydındaki Şerhler: Banka lehine 1. Derece ipotek, 150/c şerhi icrai ve kamu hacizleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 14:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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