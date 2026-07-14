T.C. BAKIRKÖY 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.62055141-2024/360-Ceza Dava Dosyası 19.06.2026

İLAN

Mahkememiz dosyasında Sanık RAMIN LAK (Yahya ve Zahra oğlu, 23/07/1986 İRAN d.lu) hakkında Mahkememizin 02/03/2026 tarihli,2024/360 Esas- 2026/147 Karar sayılı ilamı ile Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması suçundan TCK'nin 292/1 maddesi uyarınca 3 ay 22 gün hapis CEZALANDIRILMASI'na, Bakırköy 37 Asliye Ceza Mahkemesine İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Sanık RAMIN LAK (Yahya ve Zahra oğlu, 23/07/1986 İRAN d.lu) adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup ve başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin ve itiraz başvurusu bilgisinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde mahkememize itiraz yasa yoluna başvurmadığı takdirde adli para cezasının kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02509607 #ilan.gov.tr