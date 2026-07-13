T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15004184-2023/236-Ceza Dava Dosyası 09.07.2026

İ L A N

Mahkememizin 2023/236 Esas - 2026/85 Karar sayılı ilamı ile sanık Konul Mammadova'nın üzerine atılı "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK'nun 227/2, 43/1, 62/1, 52/2 ve 53/1 maddeleri uyarınca neticeten 2 YIL 1 AY HAPİS VE 250 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılması yönünde karar verilmiştir.

Kararın sanığa tebliği için yapıan araştırmada Azerbaycan uyruklu Mahır ve Shovket kızı 10/05/1977 Azerbaycan doğumlu Konul Mammadova'nın adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş ve en son ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) nezdinde İSTİNAF edebileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02509049 #ilan.gov.tr