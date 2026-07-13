MERSİN 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.MERSİN 4. İCRA DAİRESİ



2025/8610 ESAS

MERSİN 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

01 ATZ 841 PLAKALI ARACIN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ

T.C. ADANA3.GENEL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ' ne

Dosya No : 2025/943 TALİMAT

Alacaklı : K*** F*** K*** F*** A.Ş.

Alacaklı Vekili : Av. A*** T***

Borçlu : Ö*** K***

Konu : 01ATZ841 Plakalı Aracın Tespit ve Kıymet Takdiri.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Müdürlüğünüzle birlikte 30.09.2025 tarihinde yapılan keşifte, Adana İli, Yüreğir İlçesi, Güzel Cumhuriyet Mah.6345 Sk. No:69 adresi içerisinde bulunan Acem Yediemin deposunda görülen dosya konusu 01ATZ841 plakalı araç tarafımca incelenmiş olup, tespit edilen hususlar aşağıda sunulmuştur.

Yapılan Tespit ve Değerlendirme :MARKASI FIAT, CİNSİ/TİPİ KAMYONET /225, TİCARİ ADI FIAT FIORINO ,VİTES MANUEL, MODEL YILI 2024, ARAÇ SINIFI N1,ŞASİ NUMARASI NM42250000U131777 (Keşif gözlemi), MOTOR NUMARASI 350A10009793292 (Polnetten okunmuştur), KM : 57.061 ,RENK BEYAZ , MOTOR TİPİ BENZİN-LPG ,NET AĞIRLIĞI 1369, SİLİNDİR HACMİ (cm3)1368, MOTOR GÜCÜ KW 53, KULLANIM AMACI YÜK NAKLİ / HUSUSİ ,KOLTUK SAYISI 4, R/CD ÇALAR VAR,KLİMA VAR, ABS VAR, HAVA YASTIĞI SÜRÜCÜ-YOLCU, PARK SENSÖRÜ YOK. Tespit adresine gidildiğinde, aracın depoda olduğu tespit edilmiştir. Plakaları, anahtarı ve ruhsatı var. (Keşif gözlemi)

KAPORTA/BOYA DURUMU:Muhtelif yerlerinde çizikler ve hasarlı kısımlar mevcut- Boyalı parçası bulunmamaktadır- Bagaj kapağı hasarlı- Sağ maşbelde ön ve arka kısımlarında ezik var- Sol ön kapı tutamak üst kısmında 5cm civarında ezik var. (Keşif gözlemi- Ölçüm cihazı)

KABİN İÇİ: Koltuk döşemelerinde muhtelif lekeler mevcut- Sağ emniyet kemeri toplamıyor. (Keşif gözlemi)

MEKANİK/ELEKTRİK: Motor, şanzıman göğüs ve göstergeler yerinde, motor çalışır araç yürür durumdadır.(Keşif gözlemi)

LASTİK: • Ön 2 lastik %70 kondisyonlu (2023/42) 185 65 R15 (Keşif gözlemi). • Arka 2 lastik %70 kondisyonlu (2023/42) 185 65 R15 (Keşif gözlemi).• Sol ön lastik farklı marka (Keşif gözlemi).

HASAR KAYDI BİLGİSİ: Hasar kaydı bulunmamaktadır. (Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi Sorgulama )

KİLOMETRE ve MUAYENE SORGULAMA BİLGİSİ: (Aracın muayene anındaki bilgilerini göstermektedir) Muayene Tarihi: 05.02.2025 ,Km : 40.282Model: 2024 Plaka: 01ATZ841 • Dosya konusu aracın alım/satım yapan internet sitelerinden yapılan araştırmalarda emsallerinin (https://wwwsahibinden.com/ilan/vasitaminivan-panelvan-fiat-2024-fiat-fiorino-combi-1.4-eko-pop-1268942090/detay)730.000https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-minivan-panelvan-fiat-2024-fiat-fiorino-1.4-benzin-lpg-hatasiz-36-km-arabaci-otomotiv-1271880574/detay)710.000https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-minivan-panelvan-fiat-kurt-auto-dan-hatasiz-fiorino-1270077300/detay 700.000• Piyasadan ve galericilerden yapılan araştırmalarda emsallerinin; 700.000 civarında bir bedel ile satılıyor olduğu, Bu bedeller üzerinden yapılan hesaplamada dosya konusu aracın ortalama: 730.000+710.000+700.000+70000.000/4= 710.000 TL bedel ile satılabileceği hesaplanmıştır.

SONUÇ VE KANAAT: Dosyaya konu olan aracın 01ATZ841 Plaka sayılı, 2024 model, FIAT marka, FIORINO COMBI 1.4 POB arka çift sürgülü kapı 3+1 koltuk yanlar komple cam tipi, MANUEL vites, BENZİN-LPG yakıt cinsi, 57.061 km' de olduğu olduğu tespit edilmiştir.Dosya konusu aracın yukarıda tespit edilen durumları göz önünde bulundurularak ikinciel alım/satım yapan intrernet sitelerinden, piyasalardan ve galericilerden yapılan araştırmalarında hali hazır hali ile bugünkü piyasa rayiç değerinin 710.000,00 TL (Yediyüzonbin TL) olduğu kanaati hasıl olmuştur.Araç vasfını kaybetmemiş ve hurda niteliği taşımamaktadır. Takdiri icra müdürlüğünüze ait olmak üzere kanaatimi bildirir raporumu saygılarımla arz ederim. 01.10.2025

Basın No: ILN02508799 #ilan.gov.tr