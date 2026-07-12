KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞINDAN

RAPID (IMO NO: 8919233) İSİMLİ TANZANYA BAYRAKLI MEVCUT HALİYLE BULUNDUĞU YERDE SATIŞINA DAİR İHALE İLANI

1991 inşa tarihli, 81,07 metre boyunda, 11,30 metre eninde, 5,40 metre derinliğinde, 1574 GRT, Tanzanya Bayraklı, 8919233 IMO numaralı,18.09.2025 tarihinde sürüklenerek karaya oturan 14.11.2025 tarihinden beri Kefken adası mevkiine demirlemiş olarak KEFKEN Liman Başkanlığı idari sahasında atıl vaziyette bulunan RAPID isimli kuruyük gemisine , bulunduğu yerde 618 Limanlar Kanunu (Değişik: 28/11/2017-7061/5 md.) 7. Maddesi uyarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

İhale Şartnamesini; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN numaralı hesabına, "İhale Dosya Bedeli" açıklaması ile yatırılan 10.000,00 (onbinTürkLirası) TL'lik dekontun teslimi karşılığı Kocaeli Bölge Liman Başkanlığından (Atalar Mah.Sahil Yolu Cad.No:26 Yarımca-Körfez/KOCAELİ) temin edilecektir.

İhale; Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı (adres yukarda) 2. Kat Toplantı Salonunda 27.07.2026 Pazartesi günü saat 16:00'da Açık Teklif Usulü ile Kefken Liman Başkanlığı tarfından yapılacaktır. İhale konusu geminin Tahmini Satış Bedeli 7.411.754,00 (Yedimilyondörtyüzonbirbinyediyüzellidört Türk Lirası) TL ve Geçici Teminat miktarı ise 222.353,62 (ikiyüzyirmiikibinüçyüzelliüç Türk Lirası altmişiki kuruş) TL'dir.

İhaleye Katılabilmek için;

Tüzel kişiliğin; vergi numarası, iletişim (telefon, gsm, mail, faks) ve adres bilgileri ile gerektiğinde iade edilecek olan tutarlar için tüzel kişilik adına kayıtlı banka IBAN numaralarını belirtir yazılı beyanın, İhale dosya bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı, Geçici Teminatın yatırıldığına dair banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. Tüzel kişiliği temsil edenin noter tasdikli imza sirküleri örneği, İhaleye vekâleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, Vergi Levhasının fotokopisinden (Aslı, iade edilmek üzere ibraz edilecektir)

Oluşan dosyanın eksiksiz olarak 23.07.2026 tarihi 17:00 mesai saati bitimine kadar Kocaeli Bölge Liman Başkanlığına (adres yukarda) elden teslim edilecektir.

İlan Olunur.

Basın No: ILN02507005 #ilan.gov.tr