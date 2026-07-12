T.C. BALIKESİR İLİ BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA SATIŞI İHALE İLANI

1- İdarenin

Adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı

Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:24 Burhaniye/BALIKESİR Telefon/Faks : 0 266-4126450 / 0266- 4221006 E-posta : emlakveistimlak@burhaniye.bel.tr

2- İhalenin Konusu: Arsa Satış İhalesi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati: 28.07.2026 Salı günü saat 10:00'da yapılacaktır.

İHALE SURETİ İLE SATIŞI YAPILACAK ARSA VASIFLI TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Sıra No. İli İlçe Mahalle Ada/ Parsel No. Yüzölçümü ( m² ) İmar durumu Muhammen Bedeli (TL) % 3 Geçici Teminat (TL) 1 Balıkesir Burhaniye Memiş 824 / 4 2.415,41 4 Kat Ticaret + Konut 89.750.000,00 2.692.500,00 2 Balıkesir Burhaniye Pelitköy 745 / 7 2.531,58 3 Kat Otel Alanı E = 0.60 / 0.90 55.000.000,00 1.650.000,00 3 Balıkesir Burhaniye Mahkeme 105 / 27 1.055,20 B-4 Kat Ticaret Alanı 22.500.000,00 675.000,00

4- Mülkiyeti Burhaniye Belediyesine ait tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı belirtilen 3 adet arsa vasıflı taşınmazlar Burhaniye Belediye Meclisinin 03.12.2025 tarih 2025/275 sayılı, 05.09.2024 tarih 2024/1775 sayılı ve 04.02.2026 tarih 2026/41 sayılı kararlarına istinaden ve Burhaniye Belediye Encümeninin 07.07.2026 tarih ve 2026/664 sayılı kararı doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. (a) maddesi çerçevesinde şartname esasları dâhilinde Kapalı Teklif Usulü Arttırma sureti ile satış ihaleleri yapılacaktır.

5- İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 28.07.2026 Salı günü saat 10.00'da Belediye Encümeni huzurunda yukarıdaki tabloda belirtilen sıralamaya göre yapılacaktır.

6- İhaleye katılacak olan İstekliler, istenilen belgeleri içeren dosyalarını en geç 27.07.2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilirler.

7- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

8- 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

9- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

9.1.Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan fotokopisi ve İkametgâh Belgesi,

9.2.Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

ve/veya Sanayi Odasından 2026 yılı içerisinde alınmış, Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,

9.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

9.4.İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlemiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi

9.5. Burhaniye Belediyesi'ne borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından imzalanan borcu yoktur belgesi.

9.6. Muhammen bedelin %3'ü tutarında geçici teminat bedelinin ödendiğine dair belge,

9.7.İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair istekliler tarafından imzalanmış yer görme belgesi,

9.8. Ortak girişim olması halinde, ortaklarca imzalanmış ortaklık beyannamesi,

9.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, her bir ortak tarafından istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

9.10. İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde 9. Maddede belirtilen ilgili belgelerle birlikte Resmi Makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

9.11. 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.

9.12. Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin Kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı.

10- İhale ve satıştan doğan veya doğacak her türlü vergi, resim, harç ve tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

11- Kapalı teklif İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilen meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak şekilde) yazılacaktır.

12- Satışı yapılacak olan taşınmazlar 3065 Sayılı Kanunun 17/4-r maddesi gereği KDV'den istisnadır.

13- Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelinin tamamı peşin olarak ödenecektir.

14- İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, İhale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

15- İhale şartnamesi Burhaniye Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02506358 #ilan.gov.tr