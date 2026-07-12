ADANA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2025/665

KARAR NO : 2026/82

Sanığın Karşılıksız Yararlanma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/01/2026 tarihli ilamı 5237 sayılı TCK nın 163/3 maddesi uyarınca 1 yıl 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, verilen hapis cezasının 1 yıl 1 ay müddetle ertelendiğine karar verilen, Hanifi ve Safiye oğlu, 06/03/1959 Tarsus doğumlu Kurtuluş Öztekin tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve C. Savcısının 15/02/2026 tarihli istinaf talebi tebliğ edilmemiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24/06/2026

Basın No: ILN02508804 #ilan.gov.tr