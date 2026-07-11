Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ

2018/10 İFLAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/10 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 350.000,00 TL 1 Taşınır 1 Adet ''Özel Fatih Hastanesi'' markası 2025 025249 tescil numaralı 24.02.2025 başvuru ve 09.10.2025 koruma tarihli markanın 44. Nice Sınıfı kapsamında yer alan hizmetler bakımından tescil edildiği ve markanın koruma süresinin 24.02.2035 tarihine kadar devam ettiği tespit edilmiştir. 15.339.715,00 TL 168 Taşınır 168 Adet Marka ve Özellikleri 08.05.2026 Tarihli Bilirkişi Raporunda yazılı müflis şirkete ait toplam "168 Kalem Menkul Mal" 226.146.674,05 TL 1 Taşınır 1 Adet Müflis Şifa Sağlık Tesisleri A.Ş Şirketine ait "HASTANE RUHSATI"

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:23

07/07/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02508423 #ilan.gov.tr