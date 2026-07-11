Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2023/411 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/411 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Flemingo Sokakta, tapunun 5527 ada 76 parsel numarasında kayıtlı ve Flemingo Sokaktan 38 dış kapı numarası alan 2.612,01m2 miktarlı kayden "bağ", mahallen kagir binanın tamamı niteliğindedir.

Satışa konu taşınmaz Keşif tarihi itibari ile tapu kaydında bağ vasıflı olan taşınmazın üzerinde bodrum kat+ zemin kat+ normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, müstakil, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, parsel etrafı duvar ve tel örgü ile çevrili, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, tek katlı müştemilatı olan, yüzme havuzlu bina bulunmaktadır. Mahallinde yapılan tespite göre bodrum katında toplam 375,00m2 alanlı kapalı otopark, depo, kazan dairesi, kapalı yüzme havuzu, Türk Hamamı, soyunma odaları, duş, WC mahalleri, 330,00m2 alanlı zemin katında antre-hol, salon, mutfak, iki tanesi ebeveyn banyolu üç oda, teras mahalleri, 330,00m2 alanlı 1.katında antre-hol, mutfak, banyo-WC, teras, bir tanesi ebeveyn banyolu altı oda, 70,00m2 alanlı çatı katında antre-hol, açık mutfak, ebeveyn banyolu bir oda, teras mahalleri bulunmaktadır. Bina toplam 1.105,00m2 kullanım alanına sahiptir. Binada ıslak hacimler granit ve seramik, oda ve salon zeminleri parke kaplı, duvarları sıvalı-boyalı, mutfaklarda sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş, daire iç kapıları ahşap, dış kapısı çelik, PVC doğrama, çift camlıdır. Kısmen bakım ve onarım gerektirmektedir. Parsel dahilinde 50,00m2 alanlı antre-hol, banyo-WC, mutfak, iki odalı tek katlı müştemilat bulunmaktadır.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan kısmen istifade edecek konumda yer almaktadır.

Adresi : Hürriyet Mah. Flamingo Sk. Dış Kapı No:38Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.612,01 m2

İmar Durumu :Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 1726065 sayılı imar durum belgesine göre Silivri İlçesi, Silivri İlçesi, Kavaklı Hürriyet Mahallesi, 5527 Ada, 76 Parsel 12.10.2000 onay tarihli Kavaklı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen yol kısmen Konut alanında Ayrık nizam 2 kat Taks:0.15 Kaks:0.30, ön bahçe mesafesi:5m, yan bahçe mesafesi:3m Gelişme Konut Alanında yapılaşma şartları bulunmaktadır. En küçük ifraz şartı 1000m2'dir. Söz konusu parsel ve çevresinde plan revizyon çalışmalarına devam edilmektedir denilmiştir.

Kıymeti : 53.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:10

11/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02508427 #ilan.gov.tr