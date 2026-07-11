T.C. İZMİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2025/338 Esas
DAVALILAR : 1- MB ALTYAPI İNŞ.TAAH.TURZ.TEM.GÜV.OTOM.BİLG.MATBAA.SAN.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
Ön inceleme duruşma tarihi olan 19/11/2026 günü saat 10:15 'de yapılacak olan duruşmadaön inceleme tamamlandığı takdirde tahkikata geçilip aynı gün
sözlü yargılamaya da geçilebileceği, Belirlenen gün ve saatte
duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz
Takdirdedosyanın işlemden kaldırılacağı,sulh için hazırlık Yapmanızduruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren2 hafta kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz,ancak henüz sunmadığınız belgelerisunmanız , açıklama yapmanız, ön inceleme Tamamlandığıtakdirde tahkikata geçilip aynı gün sözlü yargılama geçileceği hususu ihtar olunur. "davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.
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